Milano, Alessandro vuole nascere: gli agenti scortano mamma e papà bloccati nel traffico

Quasi tre chilometri a tutta velocità. Tutto di corsa perché Alessandro aveva deciso di non voler più aspettare e per fortuna sulla sua strada ha trovato due poliziotti della Questura di Milano.

Scorta decisamente speciale lunedì sera per gli agenti delle Volanti, che hanno accompagnato mamma Francesca e suo marito alla clinica Mangiagalli giusto in tempo per il parto. L'allarme è scattato verso le 21, quando il papà del neonato ha incrociato l'auto della polizia in via Fatebenefratelli e ha fatto di tutto per attirare l'attenzione dei due poliziotti a bordo.

I ragazzi in divisa hanno immediatamente capito che qualcosa non andava, hanno accostato e hanno parlato con l'uomo, che ha spiegato loro che seduta dietro in macchina c'era sua moglie, ormai prossima a partorire. Considerata l'evidente urgenza e il traffico, gli agenti hanno deciso di scortare i due genitori fino in via della Commenda e una volta arrivati hanno accompagnato la donna fin dentro la Mangiagalli, dove è subito stata accolta dal personale sanitario.

Proprio lì, dopo pochissimi minuti, il piccolo Alessandro è venuto al mondo senza nessun problema né complicazione. Mamma Francesca e il papà hanno quindi ringraziato i poliziotti, che prima di andare via hanno fatto una rapida visita in camera per conoscere e salutare il bimbo.