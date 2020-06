Milano, scattano i lavori sul cavalcavia di via Farini: resterà chiuso per due mesi

Lavori di manutenzione straordinaria. E il cavalcavia di via Farini a Milano, il ponte che scavalca i binari ferroviari vicino alla stazione di porta Garibaldi, resterà chiuso al traffico per due mesi: da lunedì 6 luglio a domenica 6 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

MilanoToday ha appreso il fatto da fonti qualificate. Per il momento Palazzo Marino non ha ancora comunicato il cambio della viabilità, pedoni e ciclisti potranno continuare ad accedere al quartiere Isola attraverso il Cavalcavia Eugenio Bussa. Tutti gli altri mezzi dovranno utilizzare o il cavalcavia Adriano Bacula oppure dovranno percorrere viale Luigi Sturzo e svoltare lungo via Melchiorre Gioia.