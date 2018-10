Istituto Europeo di Oncologia, premio intitolato a Umberto Veronesi

"Il premio dell'8 novembre intitolato a Umberto Veronesi è emblematico di come Regione Lombardia voglia puntare su Ricerca e Innovazione guardando al futuro". Queste le parole del vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, intervenuto alla giornata delle ricerca organizzata dallo Ieo, l'Istituto Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi nel 1994.

Sala ha voluto sottolineare l'impegno della Regione Lombardia anche sul fronte delle relazioni internazionali, al fine di creare partnership a livello sanitario. Nel corso del suo intervento il vice presidente ha poi auspicato che i fondi europei per la ricerca possano aumentare.

Sala ha infine concluso dicendo che è "necessario un lavoro di squadra per fare in modo che in futuro questi fondi possano restare gli stessi o, meglio, aumentare per finanziare quelle scoperte scientifiche che fanno del bene a tutta la collettività".