Trenord, per otto treni scatta la prenotazione online: il maxi test in vista di settembre

Per ora si tratta di un test, poi si vedrà; anche se la strada sembra essere tracciata (soprattutto in vista di settembre e del ritorno in massa di studenti e lavoratori). L'obiettivo di Trenord è quello di "regolamentare in maniera soft l'accesso ai treni" per "viaggiare nel pieno rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale". E per questo a partire da sabato e domenica 5 luglio prenderà il via una sperimentazione sulla prenotazione dei viaggi in treno. In breve: su alcuni treni bisognerà prenotare il posto prima di salire a bordo. Stop.

La sperimentazione in questa fase di prova (luglio e agosto) riguarderà solo otto convogli: sarà limitata quattro corse tra Milano Cadorna e Como Lago e altrettante tra Milano Centrale e Tirano. Secondo l'azienda di Piazza Cadorna questo provvedimento "consentirà un più efficace monitoraggio e una maggiore programmazione dei flussi". Non è ancora chiaro come evolverà il provvedimento e non è proprio un'ipotesi remota che a settembre il provvedimento possa essere esteso ad altri treni se non addirittura a tutte le corse. I tecnici dell'azienda stanno vagliando diverse soluzioni, secondo quanto appreso da MilanoToday.

E cosa succede a chi sale a bordo del treno senza aver prenotato il proprio posto? Per il momento non è prevista nessuna multa perché il regolamento di Trenord non prevede alcuna misura sanzionatoria su questo fronte.

Come prenotare il posto in treno

Per prenotare il posto in treno bisogna per forza avere l'applicazione di Trenord installata sul proprio smartphone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente il viaggiatore dovrà cercare il treno su cui vuole salire e verificare la disponibilità dei posti e, sempre attraverso lo smartphone, acquistare il biglietto. Una volta terminato il processo il ticket comparirà nella sezione "i miei viaggi" insieme a un codice Pnr e i dati della prenotazione.