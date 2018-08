Preservativi gratis nelle biblioteche di Milano: l'idea di un Municipio

Preservativi gratis nelle biblioteche e depliant informativi per sensibilizzare sull'uso di metodi di contraccezione e di prevenzione di malattie a Milano. La decisione è stata presa da Simone Zambelli, presidente del Municipio 8 (Sinistra per Milano), e verrà attuata nei poli del Gallaratese (via Quarenghi) e di piazzale Accursio.

Una "risposta" a quanto accaduto in Regione. Prima un ordine del giorno (presentato da Paola Bocci del Pd), collegato all'assestamento di bilancio, per promuovere la contraccezione gratuita agli under 24 previo appuntamento nei consultori; poi la "frenata" dell'assessore regionale al welfare Giulio Gallera di Forza Italia. E la controrisposta di Bocci.

La polemica in Regione verteva sul testo dell'ordine del giorno. Per la proponente, le parole erano chiare: l'approvazione del testo "impegna" la giunta a fare ciò che è scritto. Per l'assessore, si tratta invece di un semplice "invito" a prendere in considerazione l'idea. E solo il tempo dirà come sarà andata a finire. Potrà rimanere anche lettera morta.

Diversa l'intenzione di Zambelli, che sottolinea come la prevenzione sia assente da anni nelle strutture pubbliche di Milano, come appunto le biblioteche, peraltro molto frequentate proprio dai giovani, presso i quali cresce il sesso non protetto con aumento del rischio infezioni da Hiv e altre malattie trasmissibili sessualmente, oltre alla possibilità di gravidanze indesiderate e non cercate. Tanto che un leghista in Regione Lombardia, nel 2014, propose proprio preservativi gratis: si trattava di Fabrizio Cecchetti, oggi parlamentare.

La campagna del Municipio 8 ha già un nome, "Prendimi", e i vertici del "parlamentino" sono alla ricerca di sponsor per partire a ottobre 2018 senza costi per l'amministrazione. Da Palazzo Marino l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino osserverà attentamente l'esito di questa sperimentazione, pronto a diffonderla nel resto della città.