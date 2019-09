Visite e controlli gratuiti al cuore a Milano con la Croce Rossa

Secondo l’Istituto superiore di sanità, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% dei decessi. I dati Istat 2016 stimano in 222mila i decessi causati da malattie cardiovascolari in Italia. Solo sul territorio milanese nello stesso anno ci sono state poco più di 9.000 morti (9.189) per problemi cardiovascolari, con un’incidenza di 30 morti ogni 10.000 abitanti.

Oggi, grazie ai progressi della medicina e dell’innovazione tecnologica, la prevenzione rappresenta una vera e propria arma contro le patologie cardiache.

Per questo motivo la Croce Rossa di Milano, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, 29 settembre, ha scelto di realizzare nel capoluogo lombardo un evento gratuito dedicato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e alla promozione di stili di vita sani che offrirà ai cittadini la possibilità di sottoporsi a esami gratuiti e di partecipare a numerose attività di formazione e sensibilizzazione.

“Prevenzione, il cuore della vita” si svolgerà a Milano:

Sabato 28 al Parco Ex Trotter (Municipio 2), ingresso da via Giacosa 46 e via Padova 69.

Domenica 29 settembre a Villa Litta (Municipio 9), ingresso Viale Affori, 21.

In entrambe le giornate sarà allestito un presidio della salute, accessibile dalle ore 10 alle 19, per un percorso di screening gratuito del proprio stato di salute e di sensibilizzazione sui corretti stili di vita: saranno effettuati test ed analisi cliniche, sotto la guida di medici e infermieri, finalizzati a individuare i principali fattori di rischio delle patologie cardiovascolari.

Sono previsti inoltre momenti di formazione/sensibilizzazione (“Il medico risponde”), grazie ai quali sarà possibile confrontarsi direttamente con esperti su diversi temi relativi alla prevenzione e cura delle principali patologie cardiache. I volontari di Croce Rossa Milano daranno inoltre dimostrazione delle manovre fondamentali per la rianimazione cardio polmonare con utilizzo di manichini, per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dell’apprendimento delle tecniche di base e delle azioni utili da compiere in casi di arresto cardiaco.

A tutti coloro che seguiranno il percorso di screening verrà distribuita una borsa shopper in omaggio contenente materiale informativo e di sensibilizzazione sulle principali patologie cardiovascolari. - “Prevenzione, il cuore della vita” si pregia del Patrocinio del Municipio 2 e della collaborazione del Municipio 9 del Comune di Milano ed è supportata dal main partner Medtronic. L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità dei volontari di Croce Rossa Milano alla quale si aggiunge la preziosa collaborazione di GISE - Società Italiana di Cardiologia Interventistica e Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza.