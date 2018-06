"Pride Week 2018", Pellegatta: "oggi più che mai dobbiamo scendere in piazza"

Milano Pride Week, la dieci giorni per rivendicare i diritti della comunità Lgbt, torna in città dal 22 giugno al 1° luglio con 60 eventi.

La manifestazione, come sempre patrocinata dal Comune, raggiungerà il suo apice con la parata del 30 giugno, in partenza alle 16 da Stazione Centrale.

Le iniziative proposte nell'ambito della Week avranno come obiettivo la rivendicazione della libertà, del rispetto delle differenze, dell'inclusività e dei diritti.

Il tema di quest'anno, #civilimanonabbastanza, come affermato da Fabio Pellegatta, presidente di Arcigay Milano, sottolineerà il fatto che "Milano ha raggiunto tanti traguardi ma c'è ancora tanto da fare, è un percorso di crescita culturale. Con queste politiche che cercano di farci arretrare in una dimensione culturale lontana dai tempi che stiamo vivendo, dobbiamo ancora di più scendere in piazza. Non sono i ministri che dicono cosa è diritto, ma le nostre vite".