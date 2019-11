"Presto una nuova location": l'ultra-destra non si arrende dopo aver perso con Anpi e Sentinelli

Ha perso il braccio di ferro con Anpi e Sentinelli ma il quotidiano di estrema destra "Il Primato Nazionale" non vuole rinunciare alla presentazione della sua campagna abbonamenti: "La conferenza di lancio si terrà comunque, annunceremo presto una nuova location", ha fatto sapere l'editore vicino a CasaPound nella giornata di lunedì 18 novembre.

L'annuncio, il "mailbombing" e la marcia indietro dell'hotel

L'appuntamento, annunciato in pompa magna, doveva servire per lanciare la campagna abbonamenti al "Primato nazionale" - il giornale edito da Altaforte e molto vicino a Casapound - per fare "una scelta diversa contro la censura, la tua scelta sovranista". Sul palco dovevano intervenire Simone Di Stefano, numero uno di CasaPound, Alessandro Meluzzi e, in collegamento, Diego Fusaro.

Quando l'Anpi di Sesto San Giovanni ha scoperto che l'evento si sarebbe tenuto a Sesto, ha denunciato l'accaduto su Facebook e ha immediatamente raccolto la solidarietà dei "Sentinelli" di Milano. In un attimo l'hotel è stato tempestato di mail e alla fine, nel giro di poco più di un'ora, è arrivata la marcia indietro con Altaforte - la stessa casa editrice del tanto discusso libro di Salvini - che si è ritrovata senza location.

"Comunichiamo che la direzione del Grand Hotel Villa Torretta, in seguito alla lettera inviata ieri dall'Anpi, ha verificato chi sono i richiedenti lo spazio per la conferenza del 28/11 p.v. e ha deciso di rifiutarne la concessione - le parole che l'hotel ha affidato alla stessa Anpi -. Pertanto questo evento non si svolgerà nella nostra città e questo era l'obiettivo che intendevamo raggiungere.