Lounge bar, zip line e un distretto verde: i due progetti per San Siro

Una cattedrale dello sport, lounge bar e punti ristoro, una parete per fare arrampicata, un parco aperto a tutti i milanesi e due grandi musei. Sono solo alcune delle idee proposte nell'ambito dei progetti per il futuro di San Siro firmati dai due studi di architettura Populous e Sportium/Manica.

L'idea è quella di creare un vero e proprio distretto dello sport e dell'intrattenimento, all'interno del quale verrebbero creati spazi e servizi come una pista da jogging, un parco per lo skateboard, una palestra all'aperto, un campo da calcio, giochi per bambini, spazi per performance teatrali, un campo da basket e una zip line.

Nei giorni scorsi era ripreso il dialogo su San Siro tra Milan e Inter da un lato e il Comune di Milano dall'altro. I due club avevano accolto in modo tiepido la delibera della giunta che garantiva la dichiarazione di interesse pubblico sul nuovo impianto (un passaggio previsto dalla Legge Stadi per procedere) ma fissava anche una serie di paletti imprescindibili.

Nelle prossime settimane i vertici di Palazzo Marino dovrebbero incontrare le due squadre per procedere con il progetto. Nel frattempo sul sito dedicato ai piani di Populous e Sportium/Manica sono visibili i rendering che mostrano in due diverse versioni il possibile futuro di San Siro.