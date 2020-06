Milano, ecco il nuovo edificio di lusso che sorgerà davanti alle Colonne di San Lorenzo

Un edificio di lusso nel cuore storico di Milano. Il Gruppo Building ha lanciato una campagna online di equity crowdfunding per finanziare la costruzione di Gate Central, il nuovo progetto di luxury real estate, progettato dallo studio di architettura e design Antonio Citterio Patricia Viel.

La campagna “Colonne di San Lorenzo” ha avuto successo, raggiungendo i 2,5 milioni di euro, con un Roi atteso del 39.1%. Il risultato è stato raggiunto in 14 giorni, grazie alla partnership con Concrete Investing, piattaforma autorizzata da Consob e specializzata nella raccolta di capitali destinati a investimenti in progetti immobiliari in aree di primario interesse e ad alto potenziale.

“La scelta di estendere la nostra esperienza nel luxury real estate al mercato di Milano si concretizza dopo una lunga fase di analisi e selezione delle opportunità di sviluppo – ha commentato Piero Boffa, fondatore e presidente del Gruppo Building -. Gate Central è il primo importante tassello di una strategia di investimento più ampia del nostro Gruppo nel capoluogo lombardo e rappresenta un investimento ad alto potenziale, pensato per rispondere a un target di domanda molto selettivo e che peraltro evidenzierà nuove esigenze dopo un lungo periodo di permanenza forzata nelle proprie abitazioni”.

Il progetto di fronte alle Colonne di San Lorenzo

La nuova costruzione che sorgerà di fronte alle Colonne di San Lorenzo, presenterà due piani interrati e quattro fuori terra. Per il piano terra e il primo interrato è previsto un utilizzo commerciale, mentre per il piano primo, secondo e terzo è previsto un utilizzo residenziale. L’edificio sarà dotato di una autorimessa al Secondo Piano Interrato. La palazzina, spiegano i progettisti, si contraddistinguerà per design, tecnologia, innovazione e risparmio energetico.