Milano, prosegue la protesta dei vigili: Milan-Napoli senza agenti

Muro contro muro. Così il segretario del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, Daniele Vincini ha definito la vertenza con Palazzo Marino. Il tema dello scontro tra i vigili e il Comune è ancora, come alla fine dell'anno appena trascorso, il tema dei badge, la cui introduzione ha suscitato non poche polemiche all'interno del corpo della Polizia locale di Milano.

Il motivo della discordia

Per Vincini e per il Sulpm il paragone fatto dal sindaco meneghino Giuseppe Sala, che ha comparato Milano alle altre grandi città in cui i vigili usano il badge, non regge. "Le grandi città non hanno il modello di interventi a tutto campo che ha una moderna Polizia locale - dice Vincini - noi siamo la Polizia locale del futuro. Polizia e Carabinieri non badgano, qualcuno mi deve spiegare perché noi invece dovremmo farlo".

"Se 700 arresti all'anno, migliaia di denunce, più di un migliaio di interventi tra denunce e arresti sui reati predatori, sequestri di quintali di droga (come quello recente di hashish) non contano, torneremo a fare i vigili semplici e a badgare", prosegue Vincini.

Le proteste

Nell'attesa di qualche segnale dal Comune, il Sulpm prosegue con la protesta. Il prossimo 12 gennaio in concomitanza con la settima ricorrenza dell'omicidio di Nicolò Savarino, il vigile investito da un Suv, è prevista una contestazione: "Stiamo pensando a due alternative: o girarsi di spalle o addirittura allontanarsi quando prenderà parola la politica per esprimere tutto il nostro dissenso", afferma Vincini.

Ci sarà poi lo sciopero del 26 gennaio in concomitanza con la partita Milan-Napoli, ed infine "il blocco degli straordinari durante tutta la settimana della moda, a febbraio", come annuncia in chiusura il segretario cittadino.