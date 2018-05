Protesta in Regione contro l'uccisione dei lupi, ma in Lombardia non ci saranno abbattimenti

Protesta degli animalisti nel pomeriggio di giovedì 31 maggio in Piazza Città Lombardia a Milano, sotto gli uffici della Regione Lombardia. In campo gli attivisti de "Le iene vegane" che si sono scagliati contro "il piano di abbattimento dei lupi".

Il progetto Anti-Lupi

Il piano, dopo le bocciature del 2017, è tornato alla ribalta nei giorni scorsi: "Il via libera alle uccisioni dei lupi rischia di rientrare dalla finestra delle Regioni, dando la possibilità di sparare anche a un'altra specie in pericolo, quella degli orsi", ha denunciato la Lav in un comunicato.

"È stato reso noto il risultato della recente Conferenza Stato-Regioni — ha scritto la Lav — nella quale si è discusso della modifica al DPR 357 del 1997, che ha recepito la Direttiva Ue Habitat, per inserire alcune disposizioni sulla gestione delle specie aliene. Le Regioni hanno condizionato il loro parere positivo all'inserimento di un emendamento che consente loro di attivare le deroghe al regime comunitario di protezione di lupi e orsi".

"Un vero e proprio ricatto istituzionale — ha proseguito la Lega antivivisezione —. Sulla spinta di quanto richiesto (in particolare da Toscana, Veneto, Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta), le Regioni si sono rimangiate i precedenti 'No' a maggioranza sul 'Piano lupi' proposto dal Ministro dell'Ambiente Galletti".

La posizione della Regione

Regione Lombardia, invece, si è sempre detta contraria al piano lupi. L'ultima dichiarazione in merito risale al 2017 ed è dell'ex assessore regionale all'ambiente Claudia Terzi che aveva dichiarato: "Posso garantire che in Lombardia non verrà abbattuto nessun lupo". Per il momento la Regione non sembra voler ritornare sui suoi passi.