Ombrelli colorati e sedie vuote davanti all'Arco della pace: la protesta della scuola

Mascherine, ombrelli per mantenere il distanziamento sociale e una serie di sedie rosse vuote. È la protesta ordinata di insegnanti e personale scolastico, che si è svolta lunedì dalle 12, davanti all'Arco della Pace.

"La discussione sulla ripartenza della scuola è in grave ritardo - si legge in una nota di Flc Cgil, Uil Scuola e Snals Confsal -. Precariato, edilizia scolastica, organici insufficienti, finanziamenti inadeguati, sicurezza sono temi irrisolti. Lo sciopero dell'8 giugno ha l'obiettivo di sollecitare il Governo a fare le scelte necessarie non solo per la riapertura in presenza a settembre nella massima sicurezza, ma per rimettere la scuola al centro delle priorità del Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla base dello sciopero, che si è svolto in tutt'Italia, e della manifestazione a Milano, il dissenso per le scelte del governo, colpevole a detta dei sindacati di non aver pianificato investimenti sufficienti per una riapertura in sicurezza né di aver assunto il personale docente necessario a ridurre il numero di alunni per classe (rispettando il tetto massimo di 20).