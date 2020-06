Milano, gli infermieri protestano in piazza Duomo: "Chiediamo solo i nostri diritti"

Protesta degli infermieri anche in piazza Duomo a Milano, lunedì mattina. “Angeli per tre mesi…precari per tutta la vita”, si leggeva su un cartello alzato da una infermiera durante il flash-mob inscenato in contemporanea con altre 19 città italiane.

Gli organizzatori dell’iniziativa, tra cui il Movimento nazionale infermieri e Nursing Up che hanno riunito nel capoluogo lombardo diverse centinaia di manifestati, chiedono “l’uscita dal comparto Sanità, lo sblocco delle graduatorie in essere e delle mobilità interne ed esterne, lo stop al precariato con immediate stabilizzazioni, l’adeguamento degli salari e delle indennità, il riconoscimento delle competenze specialistiche e la valorizzazione dei percorsi di studi post laurea”.

“Non vogliamo ringraziamenti, non vogliamo essere chiamati eroi né il bonus Covid pari a 1,03 euro al giorno – ha spiegato una delle promotrici della protesta – chiediamo solo i nostri diritti”.