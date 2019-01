Presidio dei dipendenti IperDì e SuperDì: "Da sette mesi senza stipendio"

Nella mattinata di martedì 15 gennaio, dalle 9:30, i dipendenti di Superdì e Iperdì hanno partecipato a un presidio davanti a Palazzo Pirelli. Circa duecento persone - che da luglio non percepiscono stipendio - hanno protestato mentre nell'edificio si svolgeva il consiglio regionale.

Obiettivo dell'iniziativa, come annota una delle lavoratrici su Facebook, è "dare visibilità" alla condizione di difficoltà, "causata dalla crisi" delle aziende del gruppo Gca e dalle "successive problematiche trattative per la cessione dei punti vendita per cui prestavano servizio, tuttora ferme". Ad essere coinvolte sono le circa 900 famiglie dei lavoratori di 43 punti vendita tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

"Mutui, bollette, spese scolastiche dei figli non si fermano per queste famiglie costrette a subire passivamente l'evolversi della situazione", continua la dipendente.

L'incontro con il presidente Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha incontrato una delegazione dei dipendenti SuperDì e IperDì a margine della seduta del Consiglio regionale.



"Mi fa piacere che i consiglieri regionali - ha detto il presidente Fontana - stiano conducendo una battaglia bipartisan per cercare di tutelare l'occupazione e in particolare quella di questi lavoratori. Questo è il giusto modo di fare politica e di riavvicinare i cittadini alle istituzioni".

Rizzoli si è detta speranzosa sulla possibilità di trovare una "soluzione che salvaguardi gli oltre mille lavoratori del gruppo GCA, la maggior parte dei quali in Lombardia".

"Come assessore al Lavoro - ha sottolineato Rizzoli - mi sta particolarmente a cuore che vengano mantenuti inalterati i livelli occupazionali del gruppo, evitando di ricorrere a ulteriori ammortizzatori sociali, misure che metterebbero in grave difficoltà la vita di centinaia di famiglie".