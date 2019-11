Protesta dei vigili del fuoco a Milano:"Gli organici sono gravemente sottodimensionati"

Nell’ambito della mobilitazione nazionale dei vigili del fuoco organizzata per venerdì in tutta Italia dai sindacati di categoria FP Cgil , Fns Cisl, Uilpa VVFF, i pompieri della Lombardia terranno un presido dalle 10 alle 12 nei pressi della Prefettura di Milano, all’angolo tra corso Monforte e via Vivaio.

La manifestazione dei vigili del fuoco a Milano

Nel dare la notizia, i sindacati spiegano in una nota che “i vigili del fuoco chiedono al governo di potenziare gli organici, gravemente sottodimensionati, di valorizzare il loro lavoro dal punto di vista retributivo e previdenziale, una maggiore tutela per gli infortuni e le malattie professionali, un riconoscimento reale delle specificità e dell’alta professionalità dei lavoratori”.