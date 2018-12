Proteste della polizia locale, Scavuzzo: "Dialoghiamo per l’efficienza dei servizi"

La vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo ha incontrato una rappresentanza degli agenti di Polizia Locale in presidio davanti a Palazzo Marino.

“"Ho preso atto dei temi e delle priorità portate dalla delegazione che ho incontrato - ha commentato le vicesindaco - che sono numerosi e non si limitano alla sola questione del badge. Ribadisco che l’Amministrazione è consapevole delle specificità dei servizi richiesti alla Polizia Locale e nessuno ha interesse a limitare, ingessare o rendere più difficile il lavoro degli agenti: allo stesso tempo è Milano che ci chiede una gestione delle risorse umane che sia ancora più organizzata per rispondere alle esigenze di una città in crescita".

"La rilevazione elettronica e l’efficientamento nel sistema di gestione dei servizi ci permetteranno . ha proseguito - di rispondere a ciò che Milano ci chiede, e confido che potrà migliorare anche la qualità dell’organizzazione e del servizio per i cittadini e per gli agenti stessi. Serve superare la sola spunta cartacea con una rilevazione elettronica, ovviamente considerando tutti i correttivi che nell’interlocuzione anche con le parti sociali si rileveranno utili a migliorare tale sistema. Valuteremo i temi e le questioni posti all’attenzione del Comune, in particolare quelli relativi alle tutele e alla sicurezza degli agenti, e ho già dato la mia disponibilità a ulteriori incontri di approfondimento".