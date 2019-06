"Non di solo pane vive l'uomo", la campagna di Escort Advisor fa arrabbiare i cattolici

"Non di solo pane vive l'uomo". Le parole sono quelle del vangelo ma la pubblicità è quella di un sito di recensioni per escort. Sta suscitando diverse polemiche la campagna di Escort Advisor che dal 24 giugno è presente anche a Milano dove, fino al 30 giugno, quattro camion vela stanno girando per le strade del centro pubblicizzando il sito internet per adulti.

Si tratta della prima volta che un sito dai contenuti definiti "adult" avvia una campagna pubblicitaria in Italia e la scelta di Milano (oltre a Roma) è dovuta al fatto che il bacino di utenza delle due metropoli rappresenta un’importante fetta di mercato per il portale.

“L’obiettivo di questa campagna — spiega Escort Advisor — è sdoganare un argomento da sempre considerato 'scandaloso' ma anche sensibilizzare sul tema della sicurezza che le recensioni garantiscono a tutti, utenti e sex worker".

"Questo è un settore che dovrebbe avere la stessa dignità e rispetto degli altri e con il nostro portale riteniamo di aver contribuito a renderlo più trasparente — ha commentato Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor —. Per questa campagna ci siamo ispirati al tono delle vecchie Pubblicità Progresso perché riteniamo che parlare di questo tema liberamente sia uno dei progressi di cui l’Italia ha bisogno".

Non sono mancate le critiche sui social. Sul numero di giovedì 27 giugno di Avvenire è comparso un articolo in cui si spiega che "usare le parole di Gesù per una pubblicità di escort a Roma e Milano. Una scelta del tutto inopportuna oltre che offensiva", scrive il giornale della Cei che aggiunge: "L'indignazione dei cittadini è tanta e non si fermerà molto presto. Almeno fino a quando non spariranno questi camion pubblicitari".