Fontane a Milano, ecco quelle che saranno ripulite in agosto

Agosto di pulizie per le fontane milanesi. Sono parecchi gli interventi in corso o previsti nelle prossime settimane, in centro e in periferia. L'obiettivo è quello di somministrare sostanze di trattamento dell'acqua per controllare la proliferazione di alghe e microrganismi negli invasi, soprattutto con i picchi di caldo estivo. In parallelo si procede alla pulizia e alla riattivazione per ripristinare il decoro e l'igiene.

Tra giugno e luglio gli interventi hanno riguardato le fontane collocate presso il Cortile Ducale del Castello Sforzesco, Parco Sempione, Piazza Fontana, Piazza Sant’Ambrogio, Piazza Sant’Angelo, Piazza Costantino, Corso Indipendenza, Piazza Fratelli Bandiera, Piazza Vigili del Fuoco, Piazza Emilia, Piazza Remo Cantoni, via Mario Pichi – via Magolfa – Alzaia Naviglio Pavese, via San Paolino, viale Caterina da Forlì, Piazza Vesuvio, via San Giusto – via Pio II, Parco di Villa Scheibler e Parco di Villa Litta.

Tanti gli interventi in corso di prossima ultimazione finalizzati al ripristino del decoro, igiene e funzionalità di altri impianti: a Piazza San Babila (oltre alla pulizia delle superfici è in corso la sostituzione di tutte le apparecchiature guaste al fine della completa rimessa in esercizio), in via Luigi Alamanni – via Sibari (dove è già stata approntata la pulizia del manufatto ed è programmata l’imminente sostituzione del sistema di pompaggio finalizzato alla rimessa in esercizio definitivo della fontana), in Piazza Enzo Paci (con la sostituzione delle componenti guaste e rimessa in esercizio degli impianti), in viale dell’Innovazione al Quartiere Bicocca (pulizia e riattivazione dell’intero complesso di vasche e ambiti di giochi raso pavimentazione); in Piazza Napoli (pulizia e riparazione idraulica di diverse componenti ammalorate).

Le fontane che saranno risistemate in agosto

Il patrimonio delle fontane che sarà oggetto di interventi analoghi è molto esteso e caratterizzato da necessità manutentive sia edili che impiantistiche, di carattere elettrico e idraulico. Nelle prossime settimane, con prevista conclusione entro la prima parte dell’autunno, sono in programma interventi di pulizia e riattivazione di diversi impianti: via Paolo Mantegazza (già oggetto di pulizia e imminente sostituzione delle componenti guaste dei sistemi di pompaggio); Largo Guido Donegani, Piazzale Luigi Cadorna, ingresso del Cimitero di Lambrate, Piazza Tirana, via Antonio Mosca, via Osteno, Parco Franco Verga, Parco Giudo Vergani, via Federico De Roberto, Corso Como, Piazza Giorgio Kaisserlian; Piazzale Gabriele Rosa e Piazza Schiavone.

Per tutta l’estate continueranno le operazioni periodiche di trattamento delle acque, effettuati a rotazione sui manufatti della città allo scopo di contenere la proliferazione di alghe e larve di insetti.