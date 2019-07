A Palazzo Marino apre un punto happy popping

Dal 24 luglio apre a Palazzo Marino un punto "happy popping", in Sala Trinità. E' uno spazio attrezzato per accogliere i genitori che devono allattare o cambiare i propri bambini.

Lo spazio sarà inaugurato alle 12.30 dello stesso mercoledì 24 luglio da Cristina Tajani, assessore alle attività produttive e alle risorse umane del Comune di Milano.

La sede del Comune, in piazza Scala, entra così a far parte della rete diffusa degli spazi simili in città, una ventina, reperibili e consultabili sul "geoportale" del Comune.