Quali sono i centri commerciali e ipermercati aperti a Milano per Ferragosto 2019

A Ferragosto 2019 non mancano le polemiche sulle aperture degli esercizi commerciali a Milano. Ma tanti saranno i centri che rimarranno aperti per chi rimane in città e non è in vacanza.

I centri commerciali e ipermercati aperti

Il mega mall di Arese Il Centro rimarrà aperto tutto giovedì 15 agosto dalle 9 alle 22, con il food court e oltre 200 negozi. Idem il Fiordaliso di Rozzano: la galleria aperta dalle 9 alle 21 e l'Iper aperto dalle 8,30 alle 21. A Milano, il Citylife Shopping District sarà aperto con il food hall e il cinema, dalle 8 alle 23 (chiusi invece i negozi).

Il Centro Sarca (Sesto) avrà aperta solo la ristorazione, dalle 12 alle 23. Sarà aperto anche il centro commercale Vulcano, sempre a Sesto: dalle 9 alle 20.

Anche il Bicocca Village sarà aperto, (lun.-ven. 10.00 - 21.00 Sabato: 11.00 - 23.00 Domenica: 11.00 - 21.00) e ristoranti e bar fino alle 24: tuttavia, conferma la direzione a MilanoToday, i singoli negozi possono decidere se chiudere o meno con scelta facoltativa.

Il centro San Giuliano è aperto: Movie Planet dalle 14 fino a fine programmazione, Youngo dalle 15 alle 20, Old Wild West dalle 12 alle 22.30 (chiusa invece la galleria commerciale). Non farà sosta nemmeno Piazza Portello (piazzale Portello) con i suoi negozi: aperto dalle 9 alle 21.