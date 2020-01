Milano, è ancora emergenza smog: polveri sottili altissime in centro

Restano ampiamente sopra la soglia di guardia, fissata a 50 microgrammi per metro cubo, i valori di polveri sottili (pm10) a Milano e nell'area metropolitana. Le centraline di Arpa, nella giornata di giovedì 16 gennaio, hanno rilevato valori di 95 µg/m³ in viale Marche, 84 a Città Studi, 103 in via Senato e 84 al Verziere, in crescita rispetto a quelli di mercoledì 15 gennaio.

Tra i valori nell'area metropolitana, particolarmente alto quello registrato a Pioltello (104), anch'esso nettamente in crescita rispetto al 15 gennaio. Le prime misure antismog a Milano e in alcuni comuni dell'hinterland sono scattate il 2 gennaio; dal 15 sono invece scattate quelle, più severe, di secondo grado. A Milano non possono circolare i veicoli trasporto persone fino a diesel Euro 4 e trasporto merci (veicoli commerciali) fino diesel a Euro 3 dalle 8.30 alle 18.30 anche sabato, domenica e festivi e trasporto merci (veicoli commerciali) diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì alla domenica, festivi inclusi.

La Regione, dal suo canto, ha confermato le misure di secondo livello anche in alcuni comuni dell'area metropolitana milanese a partire da venerdì 17 gennaio. Oltre al capoluogo, i comuni coinvolti sono quelli di Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano. Le limitazioni saranno disattivate dopo due giorni consecutivi con livelli di Pm10 sotto la soglia massima.

Tra i consigli, quello di limitare a 19 gradi la temperatura interna in uffici e abitazioni. E dal Comune di Milano è arrivata l'idea, nei giorni scorsi, di rendere gratuiti i parcheggi di interscambio del metrò per le auto con 3 o più persone a bordo.