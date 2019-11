Classifica della qualità della vita, Milano "balza" al 29esimo posto

Il balzo in avanti di Milano è notevole: dal 55esimo posto nella classifica della qualità della vita (dominata, al solito, da medio-piccole città), sale al 29esimo, distanziando ancora di più Roma (dall'85esimo al 76esimo) e Torino (dal 78esimo al 49esimo). La classifica è stata stilata da ItaliaOggi insieme all'Università la Sapienza ed è arrivata alla 21esima edizione. L'indagine si è rifatta il "look" nel 2019, aggiornando alcuni cluster e indicatori per restare al passo coi tempi.

Regina d'Italia ridiventa Trento, a cui seguono Pordenone, Sondrio, Verbania, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine e Bolzano (prima nel 2018). I parametri di ItaliaOggi-Sapienza continuano quindi a premiare le realtà medio-piccole del Nord Italia, mentre altre classifiche vedono Milano primeggiare. Insomma, dipende sempre dallo sguardo che si vuol dare, dal significato che si attribuisce al concetto di qualità della vita. Che comunque, tornando all'indagine di ItaliaOggi-Sapienza, è mediamente migliorata nel Paese, se oggi 65 città (e province rispettive) possono vantarne una "accettabile o buona", contro le 59 del 2018. Va sempre male il Sud, con le prime due (Potenza e Matera, entrambe della Basilicata) al 69esimo e 70esimo posto. L'ultima città del Nord è invece la ligure Imperia, al 78esimo posto.

Milano locomotiva economica

Milano è prima in Italia per tenore di vita dei suoi residenti: è in particolare prima provincia per reddito medio annuale pro capite, importo medio annuale delle pensioni, ricchezza patrimoniale pro capite e incidenza di sofferenze bancarie per prestiti alle famiglie. Ma il capoluogo lombardo primeggia anche per numero di start-up e di piccole-medie imprese innovative, nonché per la qualità della formazione, ed è tra i primi posti in Italia per tasso di occupazione.