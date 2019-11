Primark apre un altro negozio milanese: il 4 dicembre inaugura il mega store al Fiordaliso

Attesa finita. Primark, la catena irlandese della moda low cost, è pronta per svelare a tutti il suo secondo negozio milanese, che si unisce al primo store aperto nell'ormai lontano 2016 ad Arese.

Il "gemello" nascerà al Fiordaliso, il centro commerciale di Rozzano. E a ufficializzare la data e l'orario dell'inaugurazione è stato proprio il mall con un post su Facebook: "È ufficiale! Primark apre al Fiordaliso il 4 dicembre alle ore 10.00 - si legge nell'invito -. Inizia il countdown per l’apertura più attesa dell’anno! Ci sarete?"

Il negozio - come già accaduto per "Il centro" di Arese - avrà numeri importanti e si estenderà su una superficie commerciale di 5.137,5 metri quadrati. Il successo sembra scontato pensando proprio all'esordio di Arese, quando soprattutto nei primi giorni di saldi si erano registrate file lunghissime soltanto per entrare nello store.

“Siamo entusiasti della prossima apertura di un nuovo store Primark a Milano - aveva commentato Stephen Mullen, Retail Director Primark -. La grande affluenza di clienti ogni giorno nel nostro punto vendita di Arese ci ha convinti ad aprire un altro negozio nella città della moda”.

Il nuovo negozio a Milano

E quella di Rozzano non è l'ultima sfida di Primark. L'azienda ha infatti deciso di sfidare - letteralmente - la "maledizione" del palazzo al civico 45 di via Torino, che negli anni ha visto fallire tutte o quasi le varie insegne che si sono succedute.

Proprio lì, Primark vorrebbe aprire il suo primo store in centro a Milano: un negozio che - così sembra dalle prime indiscrezioni - sarà su sette piani per un totale di circa 10mila metri quadrati.