Milano, sta arrivando l'estate: ecco quando aprono le piscine comunali in città, le date

L’estate sta arrivando e Milanosport è pronta ad aprire le sue piscine per permettere a tutti i milanesi di godere del piacere di nuotare all’aperto. Al via dunque la stagione balneare metropolitana, con le prime aperture già il primo giugno.

Proprio sabato 1 giugno accoglieranno i milanesi per l’inizio della bella stagione i centri balneari Lido, Piazzale Lotto 15, e Argelati, Via Segantini 6, due tra i fiori all’occhiello di Milanosport.

Il 9 giugno aprono invece le piscine all’aperto di Sant’Abbondio - Via S. Abbondio, 12 -, Cardellino - Via del Cardellino, 3 - e Saini, Via Corelli 136. Come sempre - segnala poi la stessa Milanosport -sono a disposizione i giardini di Arioli Venegoni, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari, Suzzani e la terrazza in pieno centro della Piscina Cozzi, luoghi perfetti anche per gli amanti della tintarella.

Apertura un po' posticipata per il Centro Balneare Romano - Via Ampère, 20 -, che aprirà a metà giugno completamente rinnovato. Stanno infatti per terminare i lavori di riqualificazione iniziati il primo aprile. Gli interventi interessano tutto il bordo vasca e il giardino. Il centro, che ha un valore storico e architettonico inestimabile per la città, "sarà ancora più bello", assicura Milanosport.

Nulla da fare, invece, per il il Centro Balneare Scarioni di Via Valfurva, che necessita di importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento e per questa estate resterà chiuso.

Sono già aperte - conclude Milanosport - le iscrizioni ai corsi estivi che inizieranno il 10 giugno. Tanti i corsi di nuoto, acquafitness, fitness e tennis, previsti. Con la tessera Acquafitness Open si può contare sulla libertà di frequentare l'acquafitness ogni volta che si vuole. In Cardellino l’offerta è prolungata sino al 2 agosto.