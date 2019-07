Scadenze Tari 2019 a Milano: quando pagare e quanto, tutte le informazioni

Il Comune di Milano ha pubblicato online le scadenze per il pagamento della Tari 2019.

Le scadenze

Per chi sceglie di pagare in due rate:

prima rata 31 luglio 2019

seconda rata 31 ottobre 2019

Per chi sceglie di pagare in un’unica soluzione: 30 settembre 2019

La spedizione degli avvisi di pagamento è iniziata e si concluderà intorno al 20 luglio.

Che cos'è la Tari

La Tari è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani. La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa per la superficie calpestabile. Nel caso di occupazione temporanea non superiore ai 6 mesi nell'arco dello stesso anno, la TARI non è dovuta dall'affittuario ma da chi ha la proprietà dei locali o delle aree.

Come calcolare la Tari

Non sono soggetti a tassazione: