Fa il quiz per la patente con una radiotrasmittente addosso: denunciato

A volte, per alcune persone, il test da superare per la patente può diventare un vero e proprio incubo. Deve essere stato così anche per il 32enne che nella mattinata di martedì, a Pavia, ha tentato di fare il quiz con un 'aiuto da casa' fornito attraverso l'apparecchio radiotrasmittente che aveva addosso.

Tradito dal nervosismo

L'uomo, un cittadino egiziano residente a Milano, stava svolgendo il test teorico per il conseguimento della patente di guida, quando i suoi atteggiamenti palesemente nervosi hanno fatto insospettire il personale dedicato il controllo, che ha deciso di controllare.

Nascosto addosso al 32enne è stato trovato un apparecchio radiotrasmittente, che nei suoi intenti doveva servirgli a passare l'esame con un aiuto esterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno provveduto a sequestrare il materiale e denunciare l'uomo.

A luglio 2018 si era verificato un episodio molto simile: un 25enne aveva cercato di superare il test utilizzando ricevendo suggerimenti con un auricolare. Ma era stato scoperto e l'apparecchio gli si era persino incastrato nell'orecchio, costringendolo a correre in ospedale.