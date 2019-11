Emergenza freddo per i clochard, organizzata raccolta straordinaria: "Servono vestiti e coperte"

Abiti caldi per chi ne ha bisogno. Coperte per chi è meno fortunato. La Casa della carità, la fondazione che accoglie senzatetto, ha organizzato per sabato 9 novembre una "raccolta straordinaria di indumenti invernali".

"Siamo ormai nel pieno dell'autunno e il freddo inizia a farsi sentire, soprattutto per chi vive per strada. Per garantire un cambio caldo a tutte le persone senza dimora che frequentano il servizio docce della Casa della carità, il nostro guardaroba ha urgente bisogno di indumenti invernali da uomo", si legge nell'invito del gruppo.

"Ci servono pantaloni, maglioni, felpe, scarpe, giacconi, sciarpe, guanti, berretti di lana e t-shirt in buono stato - spiegano -. Anche coperte, sacchi a pelo, zaini, asciugamani e lenzuola sono importanti, per le tante persone che si rivolgono a noi".

I vestiti possono essere portati alla Casa della carità in via Francesco Brambilla 10 sabato 9 novembre 2019 dalle 9 alle 18 o, in alternativa, ogni lunedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.