Raccolta differenziata dei rifiuti: Milano è al secondo posto tra le metropoli europee

A Milano la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 55,6%, un risultato che pone il capoluogo lombardo al vertice tra le metropoli europee insieme a Vienna. Ma quanto vale la raccolta differenziata a Milano? Dal prossimo autunno sul sito del comune sarà possibile conoscere esattamente quali e quanti vantaggi genera il corretto trattamento dei rifiuti grazie al Contatore Ambientale, frutto della collaborazione tra Palazzo Marino, Conai, Amsa, A2A Ambiente e Amat.

In poche parole lo strumento permetterà di conoscere precisamente quanta acqua o emissioni di anidride carbonica vengono risparmiate, quanto compost viene creato dal materiale organico, quanto vetro, alluminio, acciaio, carta, cartone, legno e plastica vengono riciclati e riutilizzati e dunque quante e quali materie prime vergini vengono risparmiate.

"L’attivazione del Contatore è un passaggio importante per le politiche ambientali del Comune di Milano – commenta l’assessore all'ambiente Marco Granelli -, perché restituisce ai cittadini la piena consapevolezza di quanto una intelligente gestione dei nostri rifiuti sia utile a tutti, in termini non solo ecologici ma anche economici. Rendersi conto dei benefici e comunicarli in modo efficace è fondamentale, poiché i primi artefici del successo della differenziata sono proprio i cittadini che ogni giorno con le buone pratiche separano in maniera sempre più precisa e responsabile gli scarti prodotti".

La raccolta differenziata a Milano

Se attualmente la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 55,6%, l'obiettivo di Palazzo Marino per il 2020 è arrivare al 60%. Attualmente, grazie alla gestione integrata dell'intera catena di rifiuti, dalla raccolta al trattamento, alla produzione di energia, il cento per cento dei rifiuti urbani milanesi è avviato a riciclo o a recupero. Tradotto? Nessun rifiuto primario viene destinato alla discarica.

Tra giugno e novembre saranno potenziati inoltre i servizi di raccolta differenziata nella zona ovest di Milano, estendendo a tutte le utenze domestiche il servizio porta a porta del cartone e riducendo la frequenza di ritiro del rifiuto indifferenziato. Il sistema, attivo nel 50% delle utenze milanesi, raggiungerà tutta la città entro il 2019.

"Le innovazioni al sistema di raccolta differenziata stanno dando risultati positivi – spiega Mauro De Cillis, Direttore Operativo di Amsa – Nella zona nord ovest di Milano abbiamo registrato un deciso calo dei rifiuti indifferenziati (-6,7%) e un significativo aumento delle frazioni riciclabili come carta e cartone (+9,7%), plastica e metalli (+8,7%) e organico (+8,7%). Un importante successo ottenuto grazie all’impegno e alla sensibilità ambientale dei cittadini di Milano".