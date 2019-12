Milano, troppe foglie secche per le strade: entrano in azione le squadre speciali di Amsa

È stato potenziato il servizio di raccolta foglie di Amsa. L'azienda ha fatto sapere che da venerdì a domenica 8 dicembre saranno 160 i lavoratori impegnati nel servizio.

Le intense precipitazioni delle ultime settimane seguite dal repentino abbassamento delle temperature dei giorni scorsi hanno provocato una copiosa caduta delle foglie. Per questo Amsa, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di potenziare il servizio di raccolta foglie con interventi mirati in 40 piazze e viali di Milano, per complessive 1000 ore di lavoro da erogare.

Il potenziamento integra l’ordinario servizio stagionale di raccolta foglie, partito nel mese di settembre con 38 nuove risorse dedicate, che prevede circa 500 interventi al mese.

Le strade dove si concentreranno i lavori

I lavoratori spazzeranno le foglie in diversi punti della città: viale Zara, corso Indipendenza, via Sant'Erlembardo, viale Monte Santo, viale Piave, viale Lunigiana (da Gioia a Carbonari), via Sidoli, via Gaio, Viale Giustiniano, via Bronzetti, piazzale Libia, via Carlo Bazzi, corso Lodi, via Mecenate, Umbria, via Vittadini, via Ravizza, via Lomellina, viale Isonzo, viale Toscana, corso Sempione, via F.lli Traversi, via De Predis, via Osoppo, via Fauchè, via Ippocrate, via Govone, via Poliziano, Via Monte Rosa, via Domenichino, via Albani, via Cherubini, via Canova e via Melzi D’Eril.

Ogni giorno a Milano operano mediamente 200 squadre di spazzamento nell’arco delle 24 ore che, durante l’espletamento del servizio ordinario, si occupano anche di rimuovere le foglie presenti nelle cunette e sui marciapiedi.