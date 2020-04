Coronavirus, il concerto di Radio Italia 2020 spostato a data da definirsi

Adesso è ufficiale: Radio Italia Live, il concerto previsto a Milano il 7 giugno, è stato rinviato a causa dell'emergenza coronavirus. Una decisione condivisa tra gli organizzatori e il Comune di Milano, dovuta all'attuale emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il contenimento efficace della diffusione.

L’intento del Sindaco Giuseppe Sala, come si legge in una nota, condiviso con il fondatore e presidente di Radio Italia Mario Volanti, è infatti quello di riprogrammare il tradizionale appuntamento non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme in piazza a festeggiare con la grande musica italiana.

Il concerto

RadioItaliaLive - Il concerto, organizzato dall'omonima emittente, si svolge ogni anno a Milano, in Piazza Duomo, e dal 2017 anche a Palermo. Il format della serata prevede la presenza di due volti noti della televisione insieme a numerosi artisti del panorama musicale italiano: nel corso degli anni hanno infatti calcato il palco, tra gli altri, Tiromancino, Ultimo, Thegiornalisti, Francesco Gabbani, Achille Lauro e Marco Mengoni, insieme a grandi nomi internazionali come Sting. La direzione musicale dell'evento è stata affidata al Maestro Bruno Santori.

La prima edizione del concerto si è svolta nel 2012 ed è stata organizzata per festeggiare i 30 anni di Radio Italia.

Per avere aggioramenti sulla nuova data del concerto si rimanda al sito dedicato di Radio Italia.