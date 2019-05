A Milano persone da tutta Italia con i capelli rossi: ecco i "ginger" sotto il Duomo. Foto

Ondata di rosso sotto il Duomo. Domenica, infatti, ai piedi della Cattedrale di Milano si sono riuniti decine e decine di donne e uomini provenienti da tutta Italia. Una sola la caratteristica richiesta: avere i capelli rossi.

"Rossitali" 2019 - questo il nome scelto per l'eveto - è iniziato alle 11 con il raduno davanti alla Galleria Vittorio Emanuele, dove i partecipanti si sono divertiti a scattarsi fotografie e selfie insieme. Poi, pranzo, shooting fotografico e alle 14 presentazione del libro fotografico "The beauty oh teh readhead italian woman" di Ernesto Paris, che - neanche a dirlo - racconta della bellezza delle donne con i capelli rossi o "ginger", come amano diro lo stesse.