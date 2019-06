La Rai presenta i palinsesti al Portello: anticipazione della nuova sede?

La Rai presenterà la stagione autunno-inverno dei propri palinsesti al Portello, a Milano, il 9 luglio. Un luogo che sembra essere stato scelto per "annunciare" anche la nuova sede cittadina della tv di Stato, ora in corso Sempione. Che la Rai fosse interessata a occupare circa la metà dell'area del Portello, ovvero 20-25 mila metri quadrati, non è notizia di oggi.

Ma la scelta di presentare proprio lì i palinsesti sembra quasi un "assaggio" del futuro. Un assist colto immediatamente da Alessandro Morelli, parlamentare cittadino della Lega, il partito che ha sempre lottato per una più forte presenza della Rai a Milano.

Sul Portello è ancora aperto un contenzioso perché Fondazione Fiera (proprietaria dell'area) aveva aperto una manifestazione d'interesse, inizialmente vinta dal Milan per il nuovo stadio ma, subito dopo, riassegnata a Vitali perché col Milan s'era aperta una lite sui costi di bonifica. Ma c'erano stati problemi anche con Vitali, stavolta dovuti agli oneri di urbanizzazione: il Tribunale di primo grado ha dato ragione alla Fiera, ma il gruppo immobiliare ha presentato ricorso e la Corte d'Appello si deve ancora pronunciare.

Questo è l'unico ostacolo. La Rai sta "premendo" su Fondazione Fiera affinché raggiunga un accordo stragiudiziale con Vitali per liberare l'area entro settembre, altrimenti la tv di Stato si potrà trasferire all'ex area Expo, ora Mind, a Milano-Rho.