Salvato rapace ferito da proiettile: in cura nel Milanese

Un rapace vittima di un cacciatore è stato recuperato e salvato. È accaduto a Seregno nei giorni scorsi e ora l'animale, un giovane maschio di astore, si trova in cura al Cras del Wwf di Vanzago.

Il volatile, con ogni probabilità colpito da un proiettile, è stato soccorso in un'abitazione della cittadina brianzola, dopo che la proprietaria di casa ha lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi Sergio e Andrea, rispettivamente un operatore e un volontario Enpa del settore animali selvatici.

(Primo piano del rapace)

L'astore è stato quindi recuperato senza problemi e portato al rifugio di Monza, per poi essere trasferito il giorno successivo al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Vanzago, gestito dal Wwf. Il volatile è stato operato per la ferita, probabilmente da arma da fuoco, e al momento è convalescente, in condizioni stabili. Sarà lungo - annota Enpa - il processo di guarigione che lo porterà al futuro rilascio in natura.