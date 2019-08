Monopattini in sharing: via quelli elettrici dalle strade in 3 giorni e nuove regole

Nuove regole per l'uso dei monopattini in sharing in città e stop a quelli elettrici finché non sarà uscito il bando di concorso. L'assessore a mobilità e ambiente del comune di Milano, Marco Granelli ha annunciato su Facebook: "Chiederemo alle società di comunicare con chiarezza a chi utilizza il servizio che deve usare prudenza, che non si va assolutamente sui marciapiedi o contromano, che di sera bisogna usare il giubbotto catarifrangente e soprattutto che bisogna andare piano".

Stop ai monopattini elettrici

Finché non sarà pubblicato il bando per le società di sharing e non saranno installati i cartelli previsti dalla legge, i monopattini elettrici in sharing non potranno circolare a Milano. Lo dice la lettera che mercoledì il comune ha inviato alle aziende che offrono questo tipo di servizi. Il documento concede tre giorni di tempo agli operatori per togliere dalla strada i mezzi. Il prossimo 30 agosto la giunta comunale discuterà la delibera per affidare il servizio di noleggio dei monopattini.

L'aggiornamento delle norme

Già alla fine di luglio a Milano erano state definite le norme per l'utilizzo dei monopattini, limitato alle aree pedonali. "A breve aggiorneremo l'avviso per lo sharing - continua l'assessore -. Alle società diremo di mettere in strada mezzi con le luci e con i limitatori di velocità e di essere molto esplicite con gli utenti affinché si attengano a tutte queste indicazioni. E poi di farsi parte attiva perché il monopattino in sharing sia usato da maggiorenni e tra i 16 i 18 anni solo con il patentino come lo scooter, nel rispetto del decreto". La circolazione dei monopattini, una volta posati i cartelli chiesti da Roma, sarà esteso alle zone 30 e alle ciclabili.

L'obiettivo del provvedimento a cui stanno lavorando a Palazzo Marino è quello di consentire un utilizzo dei monopattini, elettrici e non, in tutta sicurezza. "Se il monopattino sarà usato male sarà un fallimento per tutti - conclude Granelli -. I cittadini hanno voglia di utilizzarlo, e noi amministrazioni e società dobbiamo fare il massimo, e di più, perché le regole vengano rispettate, perché tutti siano prudenti. Certo il decreto con la sua farraginosità e contraddizioni non aiuta, ma insieme potremmo affrontare e superare i problemi. Collaboriamo, Comune, società e associazioni, per una grande campagna sulla sicurezza stradale, perché chi va in strada sia attento e prudente, moderi la velocità e vada sul marciepiede solo per camminare. Così aiuteremo la mobilità sostenibile e la nostra città, con innovazione, cambiamento, ma anche prudenza e rispetto delle regole".

Che sulle regole da seguire quando ci circola con i monopattini ci fosse poca chiarezza, la nostra redazione lo aveva appurato all'inizio di agosto, quando intervistando milanesi di tutte le età aveva riscontrato che molti non conoscevano le norme su punti fondamentali come limiti di velocità e aree dove è permesso utilizzarli e parcheggiare.