Milano arriva a 1 milione e 400mila residenti: l'ultima volta fu negli anni Settanta

1 milione e 400mila residenti. Tondi tondi. E' il numero che registra l'anagrafe cittadino al 30 settembre 2019. E il sindaco Beppe Sala non ha perso l'occasione, a suo modo, di festeggiare la ricorrenza.

"Si chiama Andrea e ha origini catanesi il milionequattrocentomillesimo milanese - spiega il primo cittadino -. Come promesso, l'ho ricevuto nel mio ufficio, a Palazzo Marino".

"In ricordo di questo giorno e della nostra chiacchierata gli ho regalato il mio badge della sessione del CIO di Losanna, quella in cui Milano e Cortina si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026", ha concluso.

Sempre più abitanti a Milano

Complice un mercato immobiliare frizzante e una qualità della vita ben oltre i livelli medi italiani, il Comune di Milano negli ultimi anni è stato sempre più un polo attrattivo. Dal 2012, infatti, i residenti sono in costante ascesa: 1 milione e 324mila nel 2014, 1,337 mln nel 2015 e così via, fino a 1.400.000. Certo, siamo lontani dal dato del 1971, massimo storico: 1 milione e 732mila persone erano registrate all'anagrafe. Lo sviluppo dell'hinterland, la costruzione di nuovi quartieri in Comuni limitrofi e in Brianza, successivamente, portò a un progressivo spopolamento del capoluogo. Fino all'inversione di marcia dell'ultimo lustro.

I motivi? Tanti e trasversali. Le nuove linee della metropolitana hanno avvicinato o avvicineranno quartieri prima non troppo connessi con il resto del tessuto urbano, e il recupero di edifici e stabili dà nuovi alloggi in zone non troppo costose. La forbice con altre città industriali come Torino, storicamente galleggiante vicino al milione di residenti, si sta sempre di più allargando. E le premesse future - riqualificazioni, lavoro stabile - sono positive. Gli anni Settanta, demograficamente parlando, stanno tornando.