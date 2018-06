Riapertura dei Navigli: l'11 giugno il primo incontro aperto al pubblico

Prende il via ufficialmente la consultazione pubblica per la riapertura dei Navigli. Il primo evento - aperto al pubblico - si terrà in Sala Alessi a Palazzo Marino lunedì 11 giugno alle 12.30, e sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Milano. Ci saranno il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore alla partecipazione Lorenzo Lipparni, il coordinatore del comitato scientifico per la riapertura dei Navigli Antonello Boatti e il docente del Politecnico Marco Prusicki.

Con questo evento inizia il percorso partecipativo che avrà, come oggetto, il documento progettuale di fattibilità tecnico-economica, che i cittadini potranno consultare in versione semplificata. La consultazione pubblica durerà circa un mese e mezzo: "Faremo incontri e sopralluoghi nelle zone interessate dal progetto", spiega Lipparini.

"Coinvolgeremo cittadini, commercianti, comitati, associazioni e portatori di interesse sul modello del Dibattito pubblico", prosegue Lipparini: "Il nodo centrale del processo sarà il sito, dove saranno disponibili le tavole di progetto e molti materiali. L’obiettivo è raccogliere osservazioni di qualità che possano definire al meglio il progetto affrontando le criticità. L’esito sarà patrimonio della città, da cui partire per affrontare tutte le successive fasi".

L'11 giugno sarà anche attivato il sito web dedicato alla riapertura dei Navigli. Nel C ortile d’Onore di Palazzo Marino sarà allestita una mostra per vedere da vicino i rendering e consultare il progetto nella sua interezza. A disposizione dei cittadini anche una brochure, che sarà distribuita nelle sedi dei Municipi e durante gli incontri pubblici.

La consultazione in quattro fasi

La consultazione sarà divisa in quattro fasi: dopo l’attivazione del sito e la distribuzione della versione cartacea dei materiali si passerà alla fase di coinvolgimento diretto di cittadini, commercianti, associazioni, comitati di zona attraverso incontri pubblici e sopralluoghi nelle zone interessate dal progetto. La terza fase si concentrerà invece sulla raccolta dei contributi, l’ultima alla restituzione dei risultati ottenuti. I

l percorso di partecipazione sarà coordinato da Andrea Pillon, professionista selezionato tramite avviso pubblico, a cui è affidato il compito di garantire l’imparzialità del dibattito.