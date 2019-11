Riapre il Camparino, il locale milanese dov'è nato l'aperitivo (e in cucina c'è chef Oldani)

Sale restaurate, senza mai dimenticare la storia. Nuovi eventi per guardare al futuro. E, in cucina, un maestro dei fornelli. Ha inaugurato martedì sera il "Camparino" in Galleria, storico luogo di nascita dell’aperitivo milanese.

Campari Group ne ha celebrato la riapertura - che sarà ufficiale da giovedì 14 novembre - con un evento esclusivo alla presenza delle autorità.

"Gli spazi della Sala Spiritello, il primo piano che affaccia direttamente sulla Galleria Vittorio Emanuele II, sono stati rivisti a favore di un design e un arredamento che li hanno resi più adatti ad accogliere e presentare la nuova proposta cocktail & food - spiegano i titolari -. A impreziosire la sala anche l’originale Spiritello del pittore e illustratore Leonetto Cappiello, opera del 1921 diventata una vera e propria icona del marchio Campari".

E ancora: "Allo storico Bar di Passo, al piano terra, è stato dedicato invece un restauro conservativo volto a valorizzarne il patrimonio liberty e rendere maggiormente fruibili gli spazi. Al piano interrato, infine, è stata svelata la nuova Sala Gaspare Campari, uno spazio recuperato dagli ambienti che in origine ospitavano i magazzini del locale, e che sarà adibito a corsi di bartending, degustazioni ed eventi privati".

La grande novità sarà anche in cucina. A curare il menù è infatti Davide Oldani, lo storico che, stellato, del D'O di Cornaredo. "Il locale, nella sua nuova veste - assicurano i proprietari - propone una innovativa offerta di food pairing della più alta qualità, basata su prodotti gastronomici e cocktail sia tradizionali, sia rielaborati in chiave contemporanea e originale", tra cui il "Pan’cot, preparato con pregiate farine integrali e concepito come un foglio bianco che può essere abbinato a carne, pesce, frutta e verdura".

"Il Bar di Passo, accanto all’introduzione del Pan’cot, mantiene la sua caratteristica offerta tanto amata dai milanesi e focalizzata sui diversi momenti della giornata, dalla colazione all’aperitivo. I cocktail proposti rimangono i grandi classici senza tempo che hanno fatto la storia della mixology e di Campari, quali: Campari Seltz, l’icona del locale, Negroni, Milano-Torino, e molti altri".