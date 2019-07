È rimasto incastrato sotto un muretto, ha rischiato di morire ma è stato salvato dai vigili del fuoco. Disavventura a a lieto fine per un riccio che era rimasto incastrato sotto i mattoni di un muretto di un palazzo di Milano. L'animale, estratto sano e salvo dai caschi neri di via Messina, è stato affidato a un veterinario per un controllo e poi è tornato in libertà.