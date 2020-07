Musica, cultura e food: all'ex scalo ferroviario di Porta Genova apre Ride Milano

Cinema, concerti, teatro, arte, attività per famiglie, cocktail, food truck e mercatini. È tutto questo e non solo Ride Milano, il nuovo hub culturale che ha aperto nell'ex scalo ferroviario di Porta Genova.

Musica e cibo all'aperto

"Un grande in bocca al lupo a Ride Milano - ha scritto l'assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran su Facebook - che ha aperto all'ex scalo Ferroviario di Porta Genova (l'area che ospitò il mercato metropolitano) e che da qui ad ottobre lo animerà con due palchi, col Wunder Mrkt, dando nuovi spazi ad alcuni ristoranti del quartiere".

"Per ripartire abbiamo bisogno di chi osa e questa è una scommessa che auspico abbia successo - continua l'assessore -. Per ripartire abbiamo anche bisogno di tornare a sentire musica e di poter tornare a farlo in sicurezza. Spero che questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano abbia successo, ma soprattutto che sia l'avvio di un progressivo ritorno delle iniziative all'aperto. Coi tavolini di bar e ristoranti ci stiamo riappropriando della fiducia di mangiare all'aperto, pian piano riappropriamoci di quella di teatro, arte e musica".

In agenda

L'area Hub Milano già da luglio propone un ricco e interessante calendario di appuntamenti, tra dj set, concerti dal vivo e serate dedicate al gaming. Lo spazio ha l'obiettivo di promuovere eventi culturali a 360°, spaziando dal cinema all'editoria, passando per sport, teatro e musica. Una parte importante, poi, è occupata dallla buona cucina, quella giapponese, presentata dal ristorante Maido, quella messicana di Madre e quella italiana, con un focus sulle polpette, firmata Themeatballfamily. Ogni giorno a partire dal 15 luglio Ride sarà animato da un'iniziativa diversa, tra cui, a cadenza settimanale, Funny Sunday, con artisti di strada, mercatino e sottofondo musicale, (soprattutto) per famiglie e bambini.