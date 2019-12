Il "petrolio" di Milano, carburante per 39mila auto dall'umido dei rifiuti e dalle fogne: il piano

Se il biometano avesse una forma simile al petrolio si potrebbe dire che Milano è seduta su un vero e proprio pozzo petrolifero. Le acque delle fogne ma anche la parte umida dei rifiuti e quelli zootecnici, se fossero trattati e trasformati in biogas, potrebbero diventare carburante per 39mila veicoli. Praticamente potrebbero far muovere due volte e mezzo il parco auto che attualmente circola per le strade della città.

La prospettiva è stata illustrata dallo studio "Biometano. Potenzialità nella Città metropolitana di Milano e ruolo di Gruppo Cap" che è stato presentato nella giornata di martedì 3 dicembre a Palazzo Isimbardi. E città Metropolitana ha deciso di prendere la palla al balzo e dare il proprio via libera per trasformare trasformare "bucce di banana e resti di insalata" in biogas attraverso gli impianti di depurazione già esistenti. Tradotto? I depuratori di Cap nei prossimi anni si trasformeranno in delle specie di "raffinerie pulite" in grado di produrre energia per alimentare autovetture, flotte aziendali o automezzi pubblici.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché la capitale della Lombardia ha rotto il fronte del mutismo sulle norme end-of-waste per il riciclo dei rifiuti. La decisione, infatti, è arrivata dopo un anno e mezzo di risposte vaghe e silenzi da parte del ministero. Praticamente l'ex provincia di Milano si è presa la responsabilità di autorizzare gli impianti di produzione di bio metano dai rifiuti. La logica che sta dietro alla decisione è questa: il biogas che deriva dalla fermentazione dei rifiuti non è uno scarto di produzione ma è un prodotto e come tale ha un mercato e quindi un valore. Per questo la Città Metropolitana ha deciso di andare più in là sul tema.

Secondo il più recente Rapporto di Ispra, la Città metropolitana di Milano produce circa 215 mila tonnellate all'anno di umido e può trasformare 90mila tonnellate in modo anaerobico. Tradotto? Può trasformare in biogas meno della metà dei rifiuti di umido che produce. Grazie a Cap potrebbero essere trasformati in biogas, e successivamente in biometano, altre 107mila tonnellate di umido all'anno, senza bisogno di realizzare nuove strutture o nuovi impianti ma riconvertendo quelli esistenti. Il che equivarrebbe a 9.442.437 metri cubi standard all'anno di biometano, quasi il 20% della richiesta futura tramite il solo utilizzo di digestori attualmente esistenti (ma non ancora utilizzati), senza che sia necessaria la realizzazione di nuovi impianti.

Il primo a essere riconvertito per questa produzione, ha assicurato a MilanoToday il team del direttore ambiente della Città metropolitana di Milano, Emilio De Vita, sarà quello di Sesto San Giovanni e dato che esiste già un progetto la prima partita di biogas "Made in Milano" potrebbe arrivare anche tra due anni.