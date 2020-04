Mascherine, RiMaflow costretta a bloccare produzione: il primo prototipo non è idoneo

Per il momento la RiMaflow non può produrre mascherine per uso civile. La fabbrica recuperata e autogestita di Trezzano sul Naviglio aveva avviato una catena di solidarietà per produrle, ma la Regione Lombardia, nella serata di mercoledì 1 aprile, ha reso noto ai lavoratori che il primo prototipo, testato dal Politecnico, è risultato inidoneo. Lo rende noto la stessa RiMaflow: «Purtroppo il materiale da noi lavorato, che in un primo momento sembrava avere le giuste caratteristiche, è risultato carente di alcuni requisiti alla prova microscopica delle fibre».

RiMaflow ha già inviato al Politecnico un secondo prototipo ed è in attesa del nuovo responso. Nel frattempo non distribuirà le poche centinaie di mascherine già realizzate per mettere a punto la fase di produzione. Dal 17 marzo è possibile produrre e importare mascherine prive del marchio CE, per velocizzare le operazioni, a patto però che abbiano determinate caratteristiche prescritte: in questo caso devono ottenere un via libera dall'Istituto superiore di sanità, che comunque ha predisposto alcune indicazioni tecniche a disposizione di produttori e importatori.

Mascherine, «ne circolano di non idonee»

«Circolano tante mascherine non idonee dal punto di vista sanitario», afferma RiMaflow riferendosi proprio al rischio che, potendo produrre e importare in deroga alle certificazioni, entrino in commercio mascherine inadatte a proteggere. Il problema principale sembra essere la scarsa disponibilità, in Italia, di Tessuto Non Tessuto (Tnt), prodotto con tecnlogia meltblown (per lo strato filtrante della mascherina); vengono quindi proposti materiali similari che, se a prima vista sembrano idonei, poi invece, alle prove tecniche di laboratorio, possono risultare non adatti. Esattamente quello che è successo al primo prototipo di RiMaflow.

La fabbrica di Trezzano promette comunque di proseguire con il suo impegno. In attesa del responso del Politecnico sul secondo prototipo, si è già attivata per trovare materiali e aziende utili al progetto di lavoro solidale. «Viste le difficoltà a reperire il materiale meltblown, facciamo appello a segnalarci società che lo producono o che possano anche in parte donarlo», afferma la RiMaflow.