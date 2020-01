Villaggio di Babbo Natale a Milano, doccia fredda per i clienti insoddisfatti: "Stop ai rimborsi"

Ha chiuso i battenti il 24 dicembre ma il "Parco Natalizio più grande d'Italia" allestito all'interno dell'ippodromo di San Siro fa ancora parlare di sé. La doccia fredda è arrivata nella giornata di sabato 11 gennaio quando un cliente che aveva acquistato alcuni biglietti per il parco, ha ricevuto una mail da TicketOne che lo informava che (per il momento) non poteva essere rimborsato, la comunicazione è stata poi pubblicata sul gruppo facebook che raccoglie i clienti insoddisfatti che hanno chiesto il rimborso.

Gentile Cliente

Siamo spiacenti di informarla che, contrariamente a quanto precedertene comunicato l'Organizzazione del villaggio "Sogno del Natale - società Out of Border Srl — ha deciso di non procedere con il rimborso ai clienti che avevano acquistato i biglietti per una delle date posticipate e/o annullate di tale evento.

Pertanto TicketOne, quale soggetto che agisce in nome e per conto dell'Organizzazione in relazione alla vendita dei titoli di ingresso, non può procedere per ora ai rimborsi dipendendo tale scelta esclusivamente dall'Organizzatore.

Siamo spiacenti per il disagio, TicketOne Spa si farà parte diligente per chieder con ogni propria facoltà all'organizzatore che la situazione venga sbloccata quanto prima a tutela dei consumatori che hanno acquistato per il tramite dei nostri canali.