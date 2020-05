Scuole di Milano chiuse per il coronavirus: ecco come chiedere il rimborso della mensa

Scuole chiuse. Bambini a casa, ma la mensa è stata pagata. E ora i genitori possono chiedere il rimborso. Lo ha fatto sapere Palazzo Marino nella giornata di martedì 12 maggio. Nei prossimi giorni "Milano Ristorazione", società che gestisce le mense scolastiche della città, rimborserà il prezzo del servizio non erogato.

Si possono scegliere due modalità: ottenere subito il rimborso per i primi due mesi di servizio pagato e non goduto (marzo e aprile), oppure aspettare fino a giugno e ricevere tutto l'importo in un'unica soluzione. Sempre entro la fine di giugno, chi avrà richiesto il rimborso parziale riceverà il saldo.

"Il motivo per cui non abbiamo ancora effettuato i rimborsi – ha spiegato il presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Lucio Notarangelo — è che, anche se ci sono state molte dichiarazioni in merito, non vi sono disposizioni ufficiali che stabiliscano se le scuole riapriranno o non riapriranno, prima della fine dell’anno scolastico. Se ci fosse certezza, in un senso o nell’altro, saremmo in grado di calcolare per il numero totale e definitivo di mesi in cui il servizio di refezione resta sospeso quanto riconoscere come rimborso alle famiglie che hanno pagato anticipatamente. Dato però il prolungarsi di questa incertezza, abbiamo deciso di procedere nei prossimi giorni al rimborso parziale del primo periodo di mancata fruizione del servizio".

Come richiedere il rimborso della mensa scolastica

Richiedere il rimborso è molto semplice: basta collegarsi al sito www.milanoristorazione.it e seguire le indicazioni riportate nella sezione dedicata ai "Rimborsi 2020" per compilare il modulo predisposto, dopo aver fatto accesso alla propria pagina personale.

Il modulo dovrà necessariamente essere compilato dall’intestatario del contributo di refezione per il quale si chiede il rimborso che potrà essere erogato in due modalità diverse: mediante bonifico bancario sul conto corrente del richiedente o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Nelle scorse settimane, il Comune e Milano Ristorazione hanno inoltre ricevuto richieste spontanee di rinuncia al rimborso da parte di oltre cento genitori che hanno manifestato l’intenzione di devolvere la somma dovuta per aiutare le famiglie più bisognose. Per rispondere alla loro richiesta, Milano Ristorazione ha predisposto un modulo che prevede la donazione del rimborso al Fondo di Mutuo Soccorso.