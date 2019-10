Trenord, la Regione chiarisce: "Il rimborso per chi utilizza solo il treno varrà anche per il 2021"

Varrà anche per il 2021 il rimborso per i pendolari di Trenord che utilizzano solo il treno. Lo ha chiarito l'assessore ai trasporti e mobilità della Regione Claudia Maria Terzi (Lega) rispondendo alla lettera del presidente della Provincia di Monza Brianza, Luca Santambrogio (Lega), e del sindaco di Monza, Dario Allevi (Forza Italia).

Una risposta per le rime quella dell'assessore Terzi: "Spiace constatare - si legge in una nota diramata dalla Regione - che il presidente Santambrogio e il sindaco Allevi si siano prestati a questa sterile e infondata polemica tutta politica".

Come ottenere il rimborso

Trenord, dopo un balletto durato qualche giorno, ha fatto sapere che rimborserà integralmente ai pendolari monomodali (quelli che utilizzano solo il treno) la differenza tra il costo del vecchio abbonamento treno e il costo dell'abbonamento integrato introdotto a ottobre.

La procedura è stata cambiata anch'essa nei giorni scorsi ed è stata leggermente semplificata: chi chiederà il rimborso dovrà caricare sul sito non più certificati come previsto inizialmente, bensì autodichiarazioni che esplicitino la residenza, il luogo abituale di svolgimento della propria attività (lavoro, studio o altro) e la formale richiesta di accesso al contributo con l’impegno a non utilizzare l’abbonamento integrato su sistemi di trasporto diversi da quello di Trenord. Il cliente aggiungerà inoltre il proprio Iban per l’accredito dell’eventuale rimborso e l’immagine di carta d’identità e tessera sanitaria/codice fiscale.