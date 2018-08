Ospedale San Carlo, un progetto riqualificherà i parcheggi della zona

"Dopo oltre 20 anni di abbandono, con rifiuti e masserizie ovunque, sono molto contento di annunciare che in autunno partirà la gara d'appalto per la completa riqualificazione dei 3 parcheggi davanti all'ospedale San Carlo". Lo scrive il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti attraverso un post pubblicato su Facebook il 31 luglio. In passato diverse erano state le lamentele dei residenti per la presenza di immondizia e per lo stazionamento di camper appartenti a famiglie rom, tanto che due pattuglie della polizia locale erano state dedicate al monitoraggio della zona.

"In 20 anni non è mai stato fatto nulla per risolvere il problema del degrado di quest'area", ha raccontato Bestetti a MilanoToday, "ma grazie a questa gara d'appalto, bandita da Atm, la zona verrà finalmente restituita agli utenti dell'ospedale e del pronto soccorso". A settembre il progetto di riqualificazione verrà illustrato ai cittadini in presenza dell'assessore Marco Granelli. In primavera poi partiranno i lavori, che dovrebbero concludersi entro la prossima estate. Le aree dei tre parcheggi, che a intervento terminato verranno gestiti da Atm, saranno pavimentate, allestite con barriere anti camper, illuminate e piantumate con nuovi alberi.

"Il Municipio ha lavorato molto a questo progetto, per restituire a Quarto Cagnino un'area finalmente decorosa e ordinata. Ringrazio l'Assessore Granelli per l'interesse dimostrato fin da subito al nostro progetto, collaborando con ATM per realizzarlo", continua Bestetti, mostrandosi entusiasta per un piano di riqualificazione e riattivazione che potrebbe arginare le problematiche vissute dal quartiere, dove lo scorso giugno un incendio era divampato distruggendo una delle roulotte presenti.