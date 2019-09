Plagiò un'app: Facebook deve dare 350 mila euro a software house milanese

Una software-house milanese, la Business Competence di Cassina de' Pecchi, otterrà 350 mila euro da Facebook per avere "copiato" una applicazione che suggerisce agli utenti i locali nelle vicinanze. "Davide" ha già vinto in primo grado (nel 2016) e in Appello (nel 2018) contro il "Golia" statunitense, ed ora è arrivata la sentenza con cui viene quantificato il danno (e di conseguenza il risarcimento) in suo favore.

Il caso risale al 2012, quando Business Competence lanciò l'applicazione "Faround", e pochi mesi dopo Facebook lanciò "Nearby Places". Secondo i giudici del primo grado e dell'Appello, le due applicazioni differiscono solo per l'aspetto grafico, ma per il resto sono sostanzialmente identiche. Non sufficientemente provato, invece, che Facebook abbia sviluppato "Nearby Places" in modo del tutto indipendente.

I giudici hanno quindi fissato in 350 mila euro il risarcimento che spetta a Business Competence e Facebook dovrà pagare anche 90 mila euro di spese legali e rimborsare a parte i consulenti tecnici dell'azienda di Cassina de' Pecchi.