Maxi rissa in via Lorenteggio: calci, pugni e lanci di sedie vicino al Vodafone village

Una violentissima rissa è avvenuta in zona Lorenteggio, accanto al Vodafone Village, nel pomeriggio di sabato 3 agosto. Protagonisti alcuni ragazzi presumibilmente sudamericani che sono soliti improvvisare un barbecue nel parco adiacente al palazzo della compagnia telefonica.

Come mostra il video pervenutio alla redazione di Milano Today, gli animi si sono scaldati in tarda serata quando alcuni ragazzi ubriachi hanno iniziato a picchiarsi scatenando una maxi scazzottata a suon di calci, pugni e lanci di sedie in plastica contro gli avversari. Il fuggi fuggi generale all'arrivo della polizia non ha permesso di identificare alcun protagonista della rissa.