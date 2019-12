Milano si abbassa il sipario sul "Pavarotti": il ristorante in centro sui tetti della Galleria

Si abbassa il sipario sul Pavarotti Milano Restaurant Museum, ristorante dedicato al celebre tenore che si affaccia sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele. La notizia è arrivata dallo stesso locale: "Il progetto, come ogni opera che si rispetti, si conclude nella data che era stata fissata: il 22 dicembre 2019". Il ristorante aveva aperto nel giugno del 2015 quando Milano era al centro del mondo per l'Expo: "Una scommessa ambiziosa, prevista in principio per durare sei mesi, e poi diventata un progetto quinquennale", spiegano i titolari.

Il locale era nato per "omaggiare il maestro Luciano Pavarotti, con la missione di portare l'opera lirica a tutti, attraverso la semplicità della cucina emiliana, a pochi metri dal Teatro alla Scala e avvolti dalla bellezza di Piazza Duomo". In cinque anni sono stati servite 250mila persone, sono stati organizzati oltre mille eventi aziendali e 300 concerti gratuiti con 50 artisti.

"Centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo hanno potuto così conoscere la storia e i successi planetari del tenore italiano più famoso di tutti i tempi — si legge in una nota —. Centinaia di migliaia di persone hanno potuto godere della musica e della voce del Maestro e dei giovani artisti della Fondazione Pavarotti in una location unica al mondo".