Cibo di qualità ma a prezzi buoni, ecco gli "stellati" low cost di Milano scelti da Michelin

Cibo di qualità, di alta qualità, ma a prezzi decisamente accessibili. Anche quest'anno la Guida Michelin - la storica bibbia del mangiare bene in Italia che assegna le ambitissime stelle - ha pubblicato la sua sezione "Bib Gourmand" riservata ai locali in cui è possibile mangiare bene senza spendere troppo.

Nei ristoranti scelti si può, spiega la guida, avere "una piacevole esperienza gastronomica a meno di 32 euro, 35 euro nelle città capoluogo o turistiche importanti". Nei locali si trovano infatti "buoni prodotti ben valorizzati, un conto ragionevole, una cucina con un eccellente rapporto qualità prezzo".

A guadagnarsi l'ingresso nella selezione - con il famoso logo dell'omino Michelin che si lecca i baffi - sono stati sei ristoranti che si trovano sotto la Madonnina.

Ecco i locali con la descrizione fornita dalla guida:

Da Giannino - L'Angolo d'Abruzzo

via Pilo 20, Milano, 20129, Italy

Una calorosa accoglienza, un ambiente semplice ma vivace e sempre molto frequentato e il piacere di riscoprire, in piatti dalle abbondanti porzioni, la tipica cucina abruzzese. Ottimi, gli spaghetti alla chitarra al sugo di agnello e i mitici arrosticini!

Le nove scodelle

viale Monza 4, Milano, 20127, Italy

La cucina etnica presente ormai lungo tutto lo Stivale, entra ora nello specifico, come le specialità proposte da questo indirizzo che attingono alla ricchezza gastronomica della provincia di Sichuan (Cina sud-occidentale). Piatti speziati, originali ed intriganti.

Serendib

via Pontida 2, Milano, 20121, Italy

Serendib, l'antico nome dello Sri Lanka, significa "rendere felici": una sfida ardua, ma questo ristorante vince la scommessa! Fedele alle sue origini, la cucina conquista con ricette indiane e cingalesi. Qualche esempio? Riso biriyani - chicken curry.

La Cucina Dei Frigoriferi Milanesi

via Piranesi 10, Milano, 20121, Italy

Location intrigante nel contesto artistico-culturale dei Frigoriferi Milanesi, per questo ristorante dai toni moderni sia nell'ambiente sia nella cucina che introduce il nuovo concept di carta "destrutturata", ovvero: non divisa tradizionalmente in antipasti, primi e secondi, ma composta da piatti che possono essere accostati secondo l’estro del momento.

Trippa

Via Giorgio Vasari, 3, Milano, 20135, Italy

Semplice, informale e con un tocco retrò, la trippa è una delle proposte di quinto quarto che troverete spesso in carta, che tuttavia si amplia a piatti di ogni regione, di immediata forza e comprensibilità, senza inutili fronzoli. La qualità dei prodotti e le capacità di un grande interprete - il giovane cuoco - ne fanno una delle migliori trattorie della città. Specialità: risotto alla milanese con midollo alla brace, vitello tonnato, e la sempre presente trippa!

Dongiò

via Corio 3, Milano, 20135, Italy

Come poteva approdare la Calabria tra i meneghini? Così come tutti la conosciamo: un ambiente semplice e frequentatissimo - a conduzione familiare - come ormai se ne trovano pochi. Se la specialità della casa sono gli spaghettoni alla tamarro, in menu primeggiano comunque paste fresche, 'nduja e l'immancabile peperoncino.